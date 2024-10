Elezioni in Liguria sfida all’ultimo voto | Bucci al 4833% contro il deputato Andrea Orlando al 4777% – La diretta

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un testa a testa quello che prosegue in questeregionali in. Con 1.190 sezioni scrutinate su 1.785 totali, Marcoper il centrodestra è al 48,33% delle preferenze e subito dietroper il centrosinistra che segue con il 47,77%. Al momento la differenza tra i duenti è di circa 2 mila voti. I primi exit poll avevano anticipato unatra il centrodestra e il centrosinistra,. Ma come seguono lo spoglio le due principali coalizioni? Entrambe hanno allestito due point nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dello scrutinio dei voti. Marcosindaco di Genova e candidato del centrodestra seguirà lo scrutinio a Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio.