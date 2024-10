Eicma, per l’edizione 2024 10mila posti auto gratuiti in più e tariffe agevolate per i treni

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Raddoppio dei parcheggi, una tariffa agevolata per raggiungere dalla Lombardia il quartiere espositivo in treno e l'introduzione di un titolo aggiuntivo d'ingresso valido solo il pomeriggio. Ma anchedistribuiti in dieci parcheggi di interscambio Atm in corrispondenza delle principali linee di trasporto pubblico (Abbiategrasso M2, Cascina Gobba M2,