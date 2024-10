Ecosistema urbano: Messina balza al 68° posto, Cosenza prima al Sud. Male Crotone, Reggio e Catania (Di lunedì 28 ottobre 2024) Verrà presentata oggi l’ edizione 2024 di Ecosistema urbano , il rapporto che rivela quanto e come i 106 capoluoghi di provincia d’Italia stiano affrontando i grandi temi ambientali nei rispettivi tessuti urbani. Il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo Feedpress.me - Ecosistema urbano: Messina balza al 68° posto, Cosenza prima al Sud. Male Crotone, Reggio e Catania Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) Verrà presentata oggi l’ edizione 2024 di, il rapporto che rivela quanto e come i 106 capoluoghi di provincia d’Italia stiano affrontando i grandi temi ambientali nei rispettivi tessuti urbani. Il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo

Ecosistema urbano: Messina balza al 68° posto, Cosenza prima al Sud. Male Crotone, Reggio e Catania

