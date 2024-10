Trevisotoday.it - Ecosistema Urbano 2024, Treviso sesta nella classifica dei capoluoghi italiani

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sesto posto nazionale e primo in Veneto pernel rapporto annuale “”, pubblicato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Le performance in campo ambientale sono state valutate positivamenteche tiene conto di 20