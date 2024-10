Cataniatoday.it - Eccellenza, Atletico Catania 1994 battuto in casa dalla Leonfortese

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima sconfittalinga per l’Imesi. Allo stadio “Francesco Russo” di Viagrande, la Leonfortese si è imposta per 2 a 0. All’inizio della gara ci prova subito D’Arrigo di testa, Pandolfo è attento. Chance per i biancoverdi con Popolo, Vitale devia in corner. Il portiere