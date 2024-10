Palermotoday.it - E' morto Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il mondo del turismo è a lutto. E'improvvisamente a 59 annie vicedella federazione siciliana. L'imprenditore, molto noto in città, sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. Trasportato d'urgenza a Villa Sofia, per lui non