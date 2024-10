Linkiesta.it - Due anni di Meloni e Calderone, tra dati e propaganda sul lavoro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’illusione di ogni governo è di creare posti diper decreto. Per cui basterebbe una nuova norma, o la cancellazione di quella precedente, per convincere le imprese ad assumere. Lo hanno fatto tutti. Ovviamente non è così. Ecco perché le celebrazioni dei risultati dei duedall’insediamento del governosul fronte dell’occupazione lasciano il tempo che trovano. Slide economy Dopo aver cancellato la conferenza stampa con le domande dei giornalisti, la presidente del Consiglio ha pubblicato delle slide sul sito del governo, celebrando i successi e intestandosi risultati che – come spiega Lavoce.info – poco hanno a che fare con l’azione dell’esecutivo ma sono più legati a tendenze economiche internazionali e più di lungo periodo, come il record degli occupati e la partecipazione delle donne al mercato delappunto.