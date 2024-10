Fanpage.it - Dov’è stata girata “Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia”: i luoghi della seconda stagione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre vanno in onda su Rai 1 le prime due puntate di "Ninfa- IdiBattaglia", la serie che ha come protagonista la profiler interpretata da Elena Sofia Ricci. La fiction in tre serate è ambientata in Friuli Venezia Giulia.