Inter-news.it - Del Piero: «Botta e risposta con l’Inter. Mancava Calhanoglu»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alessandro Delha parlato negli studi di Sky Sport nel post partita. Il tema principale il derby d’Italia tra Inter e Juventus terminato 4-4. PARI – Alessandro Del, storico capitano della Juventus, nel corso della puntata su Sky Sport nel post partita, ha parlato del pareggio della Juventus controa San Siro. Queste le sue parole: «La Juventus che cambia stile? I bianconeri hanno saputo affrontare, i nerazzurri sanno manovrare bene la palla a centrocampo, sanno evitare la pressione. In casa cercano di mantenere il possesso palla. Importanza? Per come si è sviluppata la partita, all’inizio era un. Nel secondo tempoha accelerato un po con il quarto gol. Avere in campo uno della classe diavrebbe aiutato la squadra. Serviva per addormentare la partita.