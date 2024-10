Sondriotoday.it - Da un anno cerca il figlio scomparso: "Alvin, torna dal tuo papà"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È trascorso ormai undalla sua scomparsa, avvenuta il 28 ottobre 2023 a Bellano. E da allora, diKevin Presti, non si havuto più notizie, solo una manciata di presunti avvistamenti. Il padre, Ignazio, loin lungo e in largo per tre territori; non soltanto nel Lecchese, anche