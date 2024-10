"Cure uguali per tutti, no a divari tra territori". Il monito di Mattarella (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. È nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano nella lotta ai tumori. L'universalità delle Cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di celebrazione dei Giorni della ricerca al Quirinale. "Occorre far crescere - nelle istituzioni e nella società - la consapevolezza che le risorse investite in ricerca tornano moltiplicate", ha detto ancora il capo dello Stato, "l'AIRC porta sostegno e risorse alla ricerca, alimentate da donazioni volontarie. Agi.it - "Cure uguali per tutti, no a divari tra territori". Il monito di Mattarella Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni diale. È nostra responsabilità far sì che questinon si propongano nella lotta ai tumori. L'universalità dellee la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di celebrazione dei Giorni della ricerca al Quirinale. "Occorre far crescere - nelle istituzioni e nella società - la consapevolezza che le risorse investite in ricerca tornano moltiplicate", ha detto ancora il capo dello Stato, "l'AIRC porta sostegno e risorse alla ricerca, alimentate da donazioni volontarie.

