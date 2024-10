Quotidiano.net - Crosetto vede Gallant, 'proteggere Unifil e civili'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi, il ministro della Difesa Guidoha incontrato, a Gerusalemme, il suo omologo israeliano, Yoav. Nel corso dell'incontro,ha ribadito la necessità di una piena attuazione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per garantire che nel sud del Libano, tra la Linea Blu e il fiume Litani, solo le Forze armate libanesi esiano in possesso delle armi. Entrambi i ministri hanno concordato come debba essere fatto ogni possibile sforzo perla missione Onu e la popolazione civile ed evitare il loro coinvolgimento negli scontri con Hezbollah, sottolineando la necessità di rire e rendere più efficace e attuale il mandato dell'