Cremona, accoltella a morte il coinquilino: arrestato il presunto killer

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una lite tra coinquilini, tutti e due con problemi di tossicodipendenza, è degenerata in un omicidio a coltellate. La tragedia è avvenuta in un’abitazione di via dei Patrioti a, nel quartiere popolare di Borgo Loreto. La vittima, un uomo di 44 anni, di nome Paolo Gamba, sarebbe statoto dal suo, Marco Viti di 48 anni. Secondo gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile di, coordinati dalla procura della Repubblica di, la vittima aveva ospitato in casa il suo carnefice, uscito da poco dal carcere. Il litigio, sarebbe scoppiato per motivi futili.