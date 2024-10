Ilfattoquotidiano.it - “Cos’hai fatto con i 6 milioni vinti al Six Kings Slam?”: la risposta di Sinner è esemplare

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per il torneo-esibizione più discusso della storia, non poteva mancare la domanda sul montepremi al vincitore. “con i 6al Six?”. Questa è stata la curiosità alla quale Jannikha dovuto rispondere negli ultimi giorni. La vittoria di Riyadh – in finale contro Carlos Alcaraz – ha notevolmente aumentato il bottino in denaro del numero 1 al mondo, considerando che ai fini della classifica Atp è risultato tutto ininfluente. Per, però non si è trattato (solo) di una questione di montepremi. I motivi che hanno spinto l’altoatesino a partecipare sono ben altri: “Non gioco per soldi. È molto semplice. Certo, è stato un bel premio, ma ci sono andato perché c’erano probabilmente i sei migliori giocatori del mondo e puoi misurarti con loro ed è stato anche un bell’evento”, ha spiegato a Eurosport. “I don’t play for money.