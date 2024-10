Veneziatoday.it - Contro la violenza di genere un protocollo che unisce 43 realtà

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Le cronache raccontano ogni giorno di atti dile donne. L'Ulss 3 Serenissima mette in campo i propri medici, i propri specialisti psicologi e psichiatri, i propri servizi sociali, le proprie strutture. Ma le emergenze vanno affrontate insieme. E in una città come Venezia abbiamo