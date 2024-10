Lanazione.it - "Contro la mafia più presenza dello Stato"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Partito Democratico dopo l’assemblea di giovedì scorso a Seano torna sull’allarmee criminalità lanciato dal procuratore Tescaroli e lo fa con un intervento di Walter Verini, senatore e capogruppo Pd in Commissione Anti. Lo stesso Verini, come annunciato nei giorni scorsi da Marco Furfaro, sarà a breve in città per parlare con istituzioni, categorie economiche, sindacati e società civile. "e criminalità organizzata stanno segnando la situazione di una città laboriosa, con un tessuto civile e democratico solido come Prato. Consideriamo un dovere istituzionale e politico intervenire con immediatezza sostenendo l’impegno, sul fronte del lavoro, degli ispettori Asl e della Polizia Municipale, del Comune e delle istituzioni", dichiara Verini.