Contro il virus sinciziale un nuovo vaccino a mRNA

PALERMO (ITALPRESS) – La filiale italiana di Moderna ha annunciato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla commercializzazione per unilrespiratorio. Ilprotegge gli adulti di età pari o superiore a 60 anni dalle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dall'infezione da RSV. L'autorizzazione AIFA segue l'Opinione Positiva del Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'Agenzia Europea per i Medicinali e l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione Europea.