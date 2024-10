Romadailynews.it - Cina: Yinchuan, paradiso per uccelli migratori grazie a sforzi ecologici (1)

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ott – (Xinhua) – Un visitatore posa per delle foto con i gabbiani beccorosso nel parco Haibao di, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, oggi 28 ottobre 2024. Decine di migliaia di questi esemplari sono arrivati nei laghi e nelle zone umide della citta’. Nutrita dal fiume Giallo,e’ undi piante acquatiche e vegetazione lussureggiante, che attrae una grande varieta’ dial rafforzamento della governance ambientale e alla continua costruzione ecologica, l’ambiente ecologico della citta’ e’ migliorato di anno in anno e ora e’ una tappa ideale per gli. (Xin) Agenzia Xinhua