Romadailynews.it - Ciao Bambino e Il mio Compleanno, esordio con vittoria alla Festa di Roma e Alice nella Città

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)di Edgardo Pistone vince come Miglior Opera Primadie Premio come Miglior attore, Premio RB Casting, a Zackari Delmas per Il miodi Christian Filippi inDoppioregia con successo in questa edizione delladie di