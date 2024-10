Catania, violentava la figlia piccola della convivente e costringeva la donna ad assistere (Di lunedì 28 ottobre 2024) Avrebbe abusato sessualmente della figlia piccola della convivente obbligando la donna ad assistere alle violenze . E’ l’accusa contestata dalla Procura di Catania a un 40enne che è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne che aveva meno di 14 anni e per maltrattamenti ai danni della piccola e di altri suoi familiari: la mamma e due fratelli anche Feedpress.me - Catania, violentava la figlia piccola della convivente e costringeva la donna ad assistere Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) Avrebbe abusato sessualmenteobbligando laadalle violenze . E’ l’accusa contestata dalla Procura dia un 40enne che è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne che aveva meno di 14 anni e per maltrattamenti ai dannie di altri suoi familiari: la mamma e due fratelli anche

