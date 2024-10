Carraro rieletto presidente della Fip: “Ora lavoriamo per il sogno Olimpiadi” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Carraro ancora alla guida della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro è stato rieletto all'unanimità – con l'85% degli aventi diritto al voto - presidente della International Padel Federation dalla 34esima Assemblea Generale della FIP riunitasi a Doha in occasione dei FIP World Padel Championships, i mondiali di padel. Una scelta di continuità “naturale” alla Sbircialanotizia.it - Carraro rieletto presidente della Fip: “Ora lavoriamo per il sogno Olimpiadi” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ancora alla guidaFederazione Internazionale di Padel Luigiè statoall'unanimità – con l'85% degli aventi diritto al voto -International Padel Federation dalla 34esima Assemblea GeneraleFIP riunitasi a Doha in occasione dei FIP World Padel Championships, i mondiali di padel. Una scelta di continuità “naturale” alla

Carraro rieletto presidente della Fip: “Ora lavoriamo per il sogno Olimpiadi”

