Oasport.it - Carlos Sainz raggiante per la vittoria in Messico: “Weekend perfetto, per superare Verstappen dovevo sorprenderlo”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato lo spagnoloa trionfare nel GP del, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano il pilota della Ferrari ha completato il proprioe, dopo la pole-position, è andato a prendersi unadi pura classe in una gara molto concitata, dove ha dimostrato di essere il migliore. Per l’iberico è il secondo successo stagionale dopo quello in Australia e il quarto in carriera nel Circus. Un risultato importante che, insieme al terzo posto di Charles Leclerc (preceduto dalla McLaren di Lando Norris), ha permesso alla scuderia di Maranello di portarsi in seconda posizione a -29 dal team di Woking in classifica generale. Ferrari trionfante a Città del34 anni dopo l’affermazione di Alain Prost. “È stato speciale vincere qui a così tanti tifosi.