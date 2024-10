Carioti | l' opposizione rifiuta la mano tesa di Giorgia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La versione breve della storia è cheMeloni tende laall'sulla ri scrittura della legge elettorale e l'sdegnata. Non è tempo di dialogo, e non solo perché in Liguria si vota e occorre mostrarsi duri e puri: dopo le 15 di oggi, a seggi chiusi, sarà lo stesso. Anche se lì qualcuno volesse, l'atmosfera è troppo invelenita – nei confronti della maggioranza e tra le stesse sigle del “campo largo” – perché qualcuno accetti di trattare col nemico. Assieme a questa lettura, però, ne va fatta un'altra più complessa, che riguarda solo il governo e la sua coalizione: il “non detto” di Meloni stavolta è importante quanto le sue parole e lascia intendere che l'approvazione del premierato, «la madre di tutte le riforme», non sia più in cima alle sue priorità.