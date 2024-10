Sbircialanotizia.it - Caregiver in Italia: invisibili e senza tutele?

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In, il fenomeno deiè una realtà complessa e in continua evoluzione, rappresentata da oltre 7 milioni di persone, per la maggior parte donne, che dedicano il proprio tempo e le proprie energie a supportare familiari anziani, malati o disabili. Il rapporto “Il valore sociale del”, realizzato dal Cnel in collaborazione con