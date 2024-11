Lookdavip.tgcom24.it - Capelli d’autunno: da Zendaya a Kasia Smutniak i look delle star

Voglia di rinnovamento tra le celebrità, che accolgono l’autunno stravolgendo la chioma. Per alcune si tratta di rivoluzioni temporanee, magari con l’aiuto di parrucche, per altre invece di un cambiamento radicale, magari sintomo anche dell’inizio di una nuova fase. Sul finire dell’estate era stata Kendall Jenner a stupire con due hairstyle diversi nel giro di pochi giorni, ma in molte hanno seguito la scia rinnovando il modo di portare i. L’ultima a cambiareè stata Angelina Jolie. Angelina Jolie stravolge ilAngelina JolieNon si era mai vista Angelina Jolie con iricci! L’attrice, che ha costruito una carriera sul fisico androgino con chioma lunga e liscia, ha voluto spiazzare i fan durante l’ultimo red carpet. Alla premiere di “Maria”, a Los Angeles, si è presentata con un’inedita acconciatura riccia e voluminosa.