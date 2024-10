Firenzetoday.it - Campi Bisenzio, fiaccolata ad un anno dall'alluvione: "Mettere in sicurezza il territorio"

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna, ad unesattodel 2023, per ricordare quanto successo ma soprattutto come monito perché non accada ancora. Si chiama non a caso 'Mai più alluvioni' laindetta dal coordinamento dei comitati