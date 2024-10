Anconatoday.it - Camerata's Dark Night, la Festa di Halloween a Camerata Picena

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per il secondo anno avi attende una spaventosadi. Giovedì 31 ottobre dalle 18.30 piazza Vittorio Veneto, addobbata in modo “mostruoso”, sarà raggiungibile dal TUNNEL DELLA PAURA ed ospiterà tutti quanti vorranno partecipare alle iniziative in programma. Alle 18