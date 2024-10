Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Lotito "Baroni si sente parte di una famiglia"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Non voglio i nomi, voglio giocatori che combatterono per le persone che li sostengono". ROMA - "l'ho scelto per una funzione, penso lo abbia capito e lo interpreta nel migliore dei modi, perché siintegrante della nostraguida questacon il rispetto dei