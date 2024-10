Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Figc. Casini "Nuovo statuto? Non abbiamo parlato di numeri"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Come Legarappresentato l'esito dell'ultima assemblea" ROMA - "È stata una discussione utile perché le varie componenti hanno presentato osservazioni sull'ultima bozza proposta. Come Legarappresentato l'esito dell'ultima assemblea, cioè che il meccanismo della Giunta Coni per super