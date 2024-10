Borsa | l' Europa conclude solida Parigi +08%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude solida, Parigi +0,8%

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente in generale leggero aumento: lamigliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un aumento dello 0,9%, seguita dain rialzo dello 0,8%. Londra ha registrato un andamento finale positivo di mezzo punto percentuale, con Francoforte in crescita dello 0,4%. Di qualche frazione negativo solo il listino di Amsterdam, che ha chiuso in calo dello 0,2%.