Bonelli Entertainment a Lucca Comics & Games 2024 | un panel per annunciare le novità

(Di lunedì 28 ottobre 2024): unperleospiterà un evento eccezionale targato: una celebrazione delle nuove frontiere multimediali in cui la storica casa editrice guiderà il pubblico attraverso il dietro le quinte delle sue più recenti produzioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 1 novembre alle ore 10 presso la suggestiva Chiesa di San Francesco, dove i partecipanti potranno immergersi nell’universoe scoprire, in anteprima assoluta, dettagli esclusivi sui progetti che plasmeranno il futuro dell’intrattenimento italiano. A condurre l’evento sarà un presentatore d’eccezione: Maurizio Merluzzo, che accompagnerà il pubblico tra proiezioni, clip inedite e momenti di confronto con autori, produttori e creativi.