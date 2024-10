Lapresse.it - Bce, Tajani: “Serve riformarla, stop visione obsoleta”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Con la situazione di inflazione che c’è, io credo che la Banca centrale europea possa e debba continuare a tagliare il costo del denaro. Con più coraggio si può fare ancora di altri 0,50 punti percentuali e non soltanto 0,25, perché ci sono le condizioni. Io insisto sulla necessità di riformare la Banca centrale europea che deve realmente sostenere industria, agricoltura e l’economia reale. Non è un’interferenza, è un’opinione: io credo che la Banca centrale debba essere rinnovata. Se vogliamo una vera politica industriale, il tema dell’accesso al credito come quello dell’energia, sono fondamentali. Non possiamo avere unadel ruolo della Banca centrale europea è una cosa che dico da sempre”. Lo dice il vicepremier, Antonio, a margine dell’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino.