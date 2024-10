Europa.today.it - Basket, Sella si arrende alla furia Cantù: il risultato finale è 85-65

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Benedetto XIV arriva a Desio per la sfida contro la prima della classe, forse la vera e propria candidata numero uno per la promozione diretta: l'Acqua San Bernardo. Berdini, accolto dagli applausi del suo ex pubblico, completa il quintetto centese con Nobile, Delfino, Davis e Benvenuti