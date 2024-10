Quotidiano.net - Balneari, le strutture mobili restano installate fuori stagione

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I manufatti amovibili potranno restare installati - anche- fino all'aggiudicazione della gara. E' quanto prevedono due emendamenti identici riformulati al decreto infrazioni approvati dalle commissioni Finanze e Giustizia della Camera. La norma riguarda le concessioni. Critico il M5S: "è un condono", ha detto il deputato del M5s Federico Cafiero De Raho. L'emendamento fa riferimento all'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e didi qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitativecon meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze.