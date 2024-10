Lidentita.it - Automotive, il ministro Urso: Subito la revisione allo stop ai motori endotermici

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A ForumdalAdolfoarriva la notizia di una nuova iniziativa del governo per anticipare all’inizio dell’anno prossimo ladelloai. Mentre in Germania Volkswagen annuncia ufficialmente la chiusura di tre stabilimenti e i lavoratori sono in rivolta, in Italia ilper le Imprese e il Made in, illaaiL'Identità.