Autocarro fuori strada nel Foggiano, due morti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Duee un ferito. È il bilancio dell'incidentele avvenuto, questa mattina, sulla statale 16 tra Foggia e San Severo. I tre erano a bordo di unquando, nei pressi del bivio di Ripalta, il mezzo ha sbandato finendoandando a sbattere contro il guardrail. Sul posto personale del 118 che non ha potuto far nulla per due dei tre occupanti il mezzo. Al lavoro, sul luogo dell'incidente, anche Vigili del fuoco e carabinieri.