Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Fabio Fognini si arrende in due set ad Alexander Bublik

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un vero peccato., proveniente dalle qualificazioni, sial debutto nel tabellone principale del Masters1000 dial termine di una partita giocata alla pari con. Una sfida attesa da molti per il livello tecnico dei due contendenti, con il kazako che ha la meglio con un doppio 7-5 in novanta minuti, con i finali dei set chiusi in maniera inquietantemente simile. L’inizio della sfida ha anche arriso all’azzurro, che approfittando di due doppi falli del bizzoso avversario vola subito sul 2-0. Ma nel gioco successivo arrivano due dei tanti errori che caratterizzeranno la partita diper il controbreak. Si arriva all’undicesimo gioco esi innervosisce, dopo aver polemizzato per un coaching un po’ troppo ad alto volume del suo avversario: tre errori in serie e break regalato, conche chiude la frazione.