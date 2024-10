Superguidatv.it - Ascolti tv Che Tempo Che Fa, Riccardo Scamarcio e Johnny Depp ospiti – Auditel del 27 ottobre 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata di ieri sera di CheChe Fa, Fabio Fazio ha accolto due star internazionali,, per parlare del loro ultimo progetto cinematografico, Modì. Il film, dedicato alla vita del celebre pittore e scultore Amedeo Modigliani, vedenon solo come attore ma anche nel ruolo di regista, segnando un importante capitolo nella sua carriera artistica. Insieme a, che interpreta Modigliani, hanno raccontato le sfide e le emozioni dietro la realizzazione di questo intenso biopic, offrendo al pubblico uno sguardo affascinante su un artista che ha segnato profondamente il mondo dell’arte. Vediamo come sono andati gliTv della trasmissione in onda su Nove, ecco l’analisidel 27