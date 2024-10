Inter-news.it - Arnautovic, costo a bilancio dell’Inter folle! La cifra nel dettaglio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Markoè stato acquistato ad agosto del 2023 dall’Inter al Bologna. Nelpubblicato oggi dal club sono uscite le cifre ufficiali sborsate per il giocatore. ACQUISTO – L’Inter ad agosto 2023 ha fatto una delle scelte forse più sbagliate sul mercato degli ultimi anni. Saltato Lazar Samardzic dall’Udinese, saltati diversi attaccanti perché la dirigenza non convinta dei colpi, si è optato per l’acquisto di un difensore top e di una punta di riserva. I due nomi sono stati Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Markodal Bologna, riscattato poi al primo punto ottenuto da febbraio 2024. Ma perché l’Inter avrebbe sbagliato nelle scelte? La spiegazione è tutta nelpubblicato quest’oggi., il– L’errore sta nel spendere così tanto per un giocatore nato il 19 aprile del 1989.