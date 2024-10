Repubblica.it - Apple Intelligence arriva in Italia da aprile 2025: ecco come provare in anteprima le funzioni per iPhone

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’azienda di Cupertino ha pubblicato l’aggiornamento di iOS 18 che attiva le funzionalità basate sull’IA generativa. E ha finalmente fornito una data per la disponibilità nel nostro Paese: ma per chi non vuole aspettare c’è una scorciatoia