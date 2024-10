Corrieretoscano.it - Ancora una donna scomparsa a Pontedera: ricerche senza sosta

(Di lunedì 28 ottobre 2024)unauna, sono in corso leper unadi 59 anni, casalinga, di origini albanese, uscita all’alba di sabato 26 ottobreavvisare nessuno, sembra come non aveva mai fatto prima, eportarsi dietro il cellulare. I familiari hanno denunciato laai carabinieri. La Prefettura di Pisa ha attivato il piano per la ricerca della persona. E sono ore di apprensione a, dopo l’omicidio di Flavia Mello,nella città pisana e ritrovata morta dopo un paio di settimane.in corso con una vera e propria task force. Il piano della Prefettura è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 26 ottobre. Dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco, allestito nella periferia cittadina di, organizzano le