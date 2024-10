Almanacco | Lunedì 28 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre è il 302° giorno del calendario gregoriano, mancano 64 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: San Simoneproverbio di ottobrePer S. Simone il galletto si fa capponeaccadde oggi1919 – Stati Uniti d'America: inizia il proibizionismo1922 – Marcia su Firenzetoday.it - Almanacco | Lunedì 28 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)28è il 302°del calendario gregoriano, mancano 64 giorni alla fine dell’anno.del: San SimonediPer S. Simone il galletto si fa cappone1919 – Stati Uniti d'America: inizia il proibizionismo1922 – Marcia su

Almanacco | Lunedì 28 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1488 – A Perugia, si verificano disordini e battaglie tra la famiglia Baglioni e la famiglia Degli Oddi, che terminarono due giorni dopo con la vittoria dei primi. 1940 – Seconda guerra mondiale: la

Il 28 ottobre 1886 a New York il presidente Grover Cleveland inaugurò la Statua della Libertà. Una sfilata per le strade di Manhattan e poi una parata di barche, per una scultura destinata a simbolegg