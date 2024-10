Tuttivip.it - “Allora, l’eliminato…”. Grande Fratello, le Non è la Rai beccate a parlare di chi esce: scoppia il caso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le anticipazioni della puntata del2024, in onda lunedì 28 ottobre su Canale 5, promettono rivelazioni inaspettate per Javier, che sarà costretto a confrontarsi con la realtà della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver vissuto un’esperienza intensa nell’edizione spagnola del Gran Hermano, Shaila e Lorenzo faranno ritorno nella Casa italiana, pronti a raccontare ai compagni di gioco ciò che è accaduto. Javier, in particolare, vedrà immagini che mostrano Shaila e Lorenzo in un momento di intimità, confermando i sospetti su una nuova complicità tra i due. La puntata, condotta come sempre da Alfonso Signorini, promette emozioni forti per i fan del reality.