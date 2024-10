Veneziatoday.it - Allarme per la patente a crediti: nel Veneziano solo un'impresa su 10 è in regola

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dove sono le imprese edili? Lale ha spaventate. A una manciata di giorni dalla scadenza per l'iscrizione di tutte le imprese del settore al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per la cosiddettaper le imprese, agli atti in provincia di Venezia risultano cifre