Temporeale.info - Alatri / Omicidio Thomas Bricca, oggi in aula il contro interrogatorio del luogotenente Strusciuolo

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Con l’udienza in programmadavanti la Corte d’assise di Frosinone effettua un simbolico giro di boa il processo per la morte di, lo studente di 19 anni diucciso con solo colpo di pistola in testa la sera del 30 gennaio 2023 in località Girone ad. Per la L'articoloinildelTemporeale Quotidiano.