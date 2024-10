Arezzonotizie.it - Al via la piantagione del bosco didattico alla scuola primaria Rodari di San Giovanni

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al via, per il quarto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso laG.di SanValdarno con ladel