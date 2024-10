Novaratoday.it - Al via in Piemonte le vaccinazioni contro il virus respiratorio sinciziale

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al via inla campagna di vaccinazioneil.Questocausa un’infezione respiratoria in più del 60% dei bambini nel primo anno di vita ed in quasi tutti entro il secondo anno ed è il principale responsabile di bronchioliti, bronchiti asmatiche e