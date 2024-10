Quicomo.it - Aggressione shock alla Lidl di viale Innocenzo: 28enne ruba, colpisce una guardia e scappa con il cellulare

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione ieridia Como, dove un furto di alimentari si è trasformato in un'nei confronti delladi sicurezza. Undi origine marocchina, già notopolizia e senza fissa dimora, è stato denunciato per furto e tentata rapina in