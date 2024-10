Ilgiorno.it - Addio al Diavolo Mario Fiore: girò l’Italia e l’Europa in maschera a seguito del Milan

(Di lunedì 28 ottobre 2024)o, 28 ottobre 2024 – Era una di quelle figure consegnate per sempre alla memoria di un calcio più genuino, meno “sporcato” dagli interessi, in cui la partita vissuta allo stadio era occasione di gioia così come di esprimere la propria personalità, anche in maniera originale e all’apparenza un poco strampalata. È morto a soli 69 anni, il “”, tifosissimo del, che in molti hanno imparato a conoscere fra la fine degli anni ‘80 e i ‘90, avendolo visto sulle tribune di San Siro, oppure in televisione o al Pino Zaccheria di Foggia. Originario di San Giovanni Rotondo, il paese che ospita le spoglie di Padre Pio, era così affezionato ai colori rossoneri da portare il suo “personaggio” (molto più di una) anche sugli spalti dell’impianto pugliese, quando giocava in casa il Foggia-spettacolo allenato da Zdenek Zeman.