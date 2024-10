Ilgiornaleditalia.it - Addio a David Harris, morto l'attore interprete di Cochise in "I guerrieri della notte”, era malato di cancro, aveva 75 anni

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'è ricordato soprattutto per il suo ruolo di protagonista neitratti dall'omonimo romanzo di Sol Yurick, in cui interpretava, un "warrior” dal look ispirato ai nativi americania New York all’età di 75, era l'americano che